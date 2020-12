Stand: 16.12.2020 08:31 Uhr Wilhelmshaven: Rentner erwischt Postdiebe auf frischer Tat

Hunderte Briefe und andere Postsendungen können verspätet nun doch noch ihre Ziele erreichend. Ein aufmerksamer Mann in Wilhelmshaven hat die Polizei in Wilhelmshaven auf die Spur von zwei Postdieben gebracht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der 68-Jährige hatte selbst dreimal erlebt, dass Post nicht ankam und das auch von Nachbarn gehört. Daraufhin legte er sich auf die Lauer und beobachtet schließlich einen Mann und eine Frau, die auffällig lang die Sendungen aus dem Briefkasten in einem Lieferwagen sortierten. Die Polizei geht von rund 300 Geschädigten aus - sie sollen bald schriftlich benachrichtigt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.12.2020 | 08:30 Uhr