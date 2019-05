Stand: 12.05.2019 20:36 Uhr

Wilhelmshaven: OB-Stichwahl am 26. Mai nötig

Noch ist unklar, wer ab November die Geschicke im Wilhelmshavener Rathaus lenken wird. Die Oberbürgermeisterwahl geht in die zweite Runde. In zwei Wochen treten der Kandidat der SPD, Niels Weller, und Einzelbewerber Carsten Feist zur Stichwahl an. Die meisten Stimmen erhielt mit 28,25 Prozent Weller, dicht gefolgt von Feist mit 25,95 Prozent. Insgesamt hatten sich 15 Kandidaten - drei Frauen und zwölf Männer - zur Wahl gestellt. Die Stichwahl wird nötig, weil keiner von ihnen die absolute Mehrheit erreicht hat.

Zu viele Bewerber für eindeutige Mehrheit

Ein Grund dafür, dass die Wilhelmshavener in zwei Wochen noch einmal an die Wahlurnen gebeten werden, war vermutlich die Vielzahl der Kandidaten. 15 Bewerber waren angetreten, die Hälfte von ihnen Einzelbewerber, die keiner Partei angehören. Weller und Feist gehören zu den Kandidaten, die bereits Erfahrung mit der Arbeit in der Verwaltung haben. Einzelbewerber Carsten Feist arbeitet bereits seit vielen Jahren als Kommunalbeamter für die Stadt Wilhelmshaven. SPD-Kandidat Niels Weller kommt aus Hude und ist derzeit als Senatsrat für die Finanzen des Landes Bremen zuständig.

47,77 Prozent Wahlbeteiligung

Amtsinhaber Andreas Wagner (CDU) war selbst nicht mehr angetreten. Der aktuelle Kandidat der CDU, Ralf Seßelberg, erhielt nur 8,16 Prozent der abgegebenen Stimmen. Insgesamt waren rund 65.000 Wilhelmshavener am Sonntag dazu aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Dem Aufruf nachgekommen ist nicht einmal die Hälfte von ihnen: Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadt bei 47,77 Prozent. Die Stichwahl in zwei Wochen findet dann parallel zur Europawahl statt: am 26. Mai.

