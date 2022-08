Stand: 05.08.2022 08:20 Uhr Wilhelmshaven: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Die Feuerwehr Wilhelmshaven hat einen Mann aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Laut Polizei wurde der 31-jährige Bewohner lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum in der Dachgeschosswohnung am Donnerstagabend ein Feuer ausbrach, sei noch unklar, so die Polizei. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten so ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern.

