Wilhelmshaven: Entwarnung nach Bombendrohung Stand: 18.01.2022 18:06 Uhr Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Dienstag in Wilhelmshaven eine Firma für Technik- und Computerzubehör geräumt. Spezialkräfte und Spürhunde rückten an - eine Bombe wurde nicht gefunden.

Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens, teilte die Polizei Wilhelmshaven mit. Laut den Ermittlern hatte ein bislang unbekannter Verfasser in einer E-Mail mit dem Einsatz von "Explosivmitteln" gedroht.

150 Menschen wurden evakuiert

Die Polizei hatten darauf gegen 9 Uhr etwa 150 Menschen, vor allem das Personal der Firma aus dem Computergeschäft, aus mehreren Bereichen des Gebäudes im Wilhelmshavener Norden in Sicherheit gebracht. Sie wurden zunächst in bereitgestellten Bussen untergebracht, in denen sich die Evakuierten aufwärmen konnten.

Spezialkräfte aus Osnabrück und Oldenburg

Das Areal um die Firma wurde abgesperrt, der Verkehr umgeleitet. Neben der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven rückte die Polizei mit Spezialkräften aus Osnabrück und Oldenburg an - auch Spürhunde waren im Einsatz. Um 15 Uhr gab die Polizei Entwarnung - in dem Gebäude wurden keine "Explosivmittel" gefunden.

