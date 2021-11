Stand: 22.11.2021 10:59 Uhr Wildeshausen: Autofahrer verletzt sich nach Kollision schwer

Bei der Kollision mit einem anderen Fahrzeug hat sich ein Autofahrer in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag im benachbarten Delmenhorst berichtete, war der 40-Jährige am Sonntagnachmittag auf einer Straße unterwegs, als ein 47-Jähriger ihm mit seinem Wagen die Vorfahrt nahm. Beide Männer mussten den Angaben zufolge ins Krankenhaus, der 47-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.11.2021 | 13:30 Uhr