Wiesmoor: 22-Jähriger stirbt nach Messerstichen

In Wiesmoor (Landkreis Aurich) ist am frühen Sonntagmorgen ein junger Mann bei einem Messerangriff getötet worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ereignete sich die Tat auf dem Gelände einer Tankstelle. Um kurz nach 7 Uhr habe ein 22-Jähriger das spätere Opfer vor dem Verkaufsraum der Tankstelle mit einem Messer angegriffen und mehrfach auf den Mann eingestochen, so die Sprecherin. Das ebenfalls 22 Jahre alte Opfer verstarb noch vor Ort. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.

