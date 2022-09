Stand: 16.09.2022 16:50 Uhr Wiefelstede: Geflügelpest in Hobbyhaltung nachgewiesen

Die Geflügelpest ist nun auch in einer Hobbyhaltung in Wiefelstede im Landkreis Ammerland nachgewiesen worden. Nach Angaben des zuständigen Veterinäramts hat das Friedrich-Loeffler-Institut das Untersuchungsergebnis bereits bestätigt. Der gesamte Bestand mit 15 Gänsen und 88 Hühnern sei daraufhin tierschutzgerecht getötet worden. Um den Betrieb wird laut Landkreis eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern eingerichtet. Allein in der Schutzzone soll es 57 Geflügelhalter mit rund 225.000 Tieren geben. Niedersachsenweit mussten in den vergangenen zwei Monaten bereits mehr als 600.000 Tiere wegen der Vogelgrippe getötet werden.

