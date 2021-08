Stand: 25.08.2021 08:06 Uhr Weyhe: Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand in Haus

In Weyhe (Landkreis Diepholz) ist am Dienstagabend ein Wohnhaus in Brand geraten. Nach Polizeiangaben fing der Dachstuhl Feuer. Bewohner befanden sich nicht in dem Haus im Ortsteil Lahausen, es steht aufgrund von Renovierungsarbeiten leer. Die Feuerwehr konnte den Brand am Abend löschen. Etwa 120 Kräfte waren im Einsatz. Warum in dem Haus ein Feuer ausbrach, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

