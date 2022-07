Stand: 01.07.2022 09:24 Uhr Wettbewerb der Marschmusik: Rasteder Musiktage starten

Die Gemeinde Rastede im Landkreis Ammerland eröffnet heute die 65. Rasteder Musiktage. Bis Sonntag treten Marschmusikkapellen aus verschiedenen Ländern zum deutschlandweit größten Wettbewerb dieser Art gegeneinander an. Es kommen 54 Bands aus Polen, Dänemark, den Niederlanden und Deutschland - insgesamt rund 2.600 Musikerinnen und Musiker. Eine Jury bewertet den Klang der Musik und wie die Bands in Formation laufen. Die Kapellen können außerdem mit bunten Showeinlagen Punkte sammeln. Wer eine bestimmte Punktzahl erreicht, qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft 2023 in den USA und 2024 in Rastede. Die Veranstalter bieten unter anderem ein Rasteder Oktoberfest und ein großes Feuerwerk. Sie erwarten etwa 10.000 Besucher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.07.2022 | 09:30 Uhr