Stand: 05.08.2022 14:37 Uhr Wespe im Auto verursacht Unfall mit drei Verletzten

Weil ein 82-Jähriger sich nach eigener Aussage über eine Wespe in seinem Auto erschrocken hatte, ist er in Stuhr (Landkreis Diepholz) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Er prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Rentner und die Insassen des anderen Wagens, ein 33-Jähriger und dessen dreijährige Tochter, erlitten mittelschwere Verletzungen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Unfall ereignete sich demnach gegen Mittag auf der Ristedter Straße Richtung Syke. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

