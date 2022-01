Stand: 01.01.2022 16:27 Uhr Weiterer Vogelgrippe-Ausbruch im Landkreis Vechta bestätigt

Die Vogelgrippe ist im Landkreis Vechta weiter auf dem Vormarsch. Binnen weniger Wochen wurde dort nun der vierte Ausbruch bestätigt. Betroffen ist eine Putenhaltung in Goldenstedt mit 8.650 Tieren. Das Lebensmittel- und Veterinärinstitut (LAVES) in Oldenburg hatte eingesandte Proben analysiert, wie der Landkreis mitteilte. Zuvor waren bereits fünf Schnelltests auf das Vogelgrippevirus H5N8 positiv ausgefallen. Der Bestand wurde bereits am Freitagmorgen unter tierschutzfachlicher Aufsicht getötet, so der Landkreis.

Weitere Informationen Wieder Geflügelpest - Seuchenzug diesmal besonders heftig Im Landkreis Vechta gibt es einen weiteren Geflügelpest-Fall. Experten warnen: Die Epidemie sei so schlimm wie nie. (30.12.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2022 | 17:00 Uhr