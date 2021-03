Stand: 07.03.2021 18:04 Uhr Weitere Geflügelpest-Ausbrüche in Bakum und Bösel

Die Geflügelpest greift in Niedersachsen weiter um sich. Nach Angaben des Landkreises Vechta wurde das Virus H5N8 in einem Legehennenbetrieb in Bakum nachgewiesen. Alle 103.000 Tiere des Hofs werden nun getötet. Der betroffene Betrieb liegt laut einer Sprecherin in dem Beobachtungsgebiet, das aufgrund eines weiteren Geflügelpest-Ausbruchs vor wenigen Tagen festgelegt worden war. Auch im Landkreis Cloppenburg gibt es einen weiteren Fall. Betroffen ist ein Putenmastbetrieb in Bösel. Es handelt sich nach Angaben des Kreises um den mittlerweile 26. Ausbruch. Die rund 12.000 Puten mussten getötet werden.

