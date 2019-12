Stand: 07.12.2019 15:25 Uhr

Wegen Schaben - Wursthersteller stoppt Produktion

Das Veterinäramt hat bei dem Ammerländer Wurstwarenhersteller Bley einen Schädlingsbefall festgestellt. Die Behörde hat daraufhin bis auf Weiteres die komplette Produktion der Betriebsstätte in Edewecht (Landkreis Ammerland) gestoppt. Ein Sprecher des Wurstwarenherstellers sagte NDR 1 Niedersachsen, Waren seien nicht verunreinigt worden. Es bestehe keine Gefahr für die Gesundheit. Um das Vertrauen der Kunden nicht zu gefährden, habe man sich dazu entschlossen, freiwillig die ab Mitte November produzierten Waren aus dem Handel zu nehmen, sagte der Sprecher. Das Unternehmen gehe von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Nächste Kontrolle am Montag

Der Wurstwarenhersteller hatte am Freitagabend mitgeteilt, dass bei einer Kontrolle am Mittwoch Schaben entdeckt wurden. Als Ursache nennt das Unternehmen eine gebraucht gekaufte Maschine. In dieser seien einige Tiere gefunden worden. Bley hat nach eigenen Angaben einen Spezialisten für Schädlingsbekämpfung hinzugezogen. Als erste Maßnahme sei eine Grundreinigung und Desinfektion des gesamten Betriebs veranlasst worden. Wie lange der Produktionsstopp dauert, steht noch nicht fest. Am Montag will das Veterinäramt die Betriebsstätte erneut untersuchen.

