"Watt Sprinter": Neue Schnellfähre für Wangerooge getauft

Stand: 03.05.2023 11:58 Uhr

Die Inseln Juist und Spiekeroog sind bereits per Schnellfähre erreichbar, nun soll auch Wangerooge unabhängiger von den Gezeiten werden. In Harlesiel wurde am Mittwoch der neue "Watt Sprinter" getauft.