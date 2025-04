Stand: 25.04.2025 09:18 Uhr Wohnhaus mit Hofladen brennt - Funken sprühen aus Stromkasten

In Kirchdorf (Landkreis Diepholz) hat am späten Mittwochabend an der B61 ein Wohnhaus mit Hofladen gebrannt. Laut Einsatzkräften war das Feuer im hinteren Teil des Gebäudes in einem Technik-Bereich ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das gesamte Haus bereits stark verraucht. Die vier Bewohner hatten sich schon selbst in Sicherheit gebracht, wie es heißt. Die rund 90 Einsatzkräfte waren zeitweise gefährdet, weil Funken aus einem Stromkasten sprühten. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf das Dach des Hauses übergriffen. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Auch der Hofladen kann vorerst nicht genutzt werden. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge circa 100.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.04.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr