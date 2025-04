19-Jährige aus Aurich tot gefunden - keine Hinweise auf Gewalt Stand: 24.04.2025 12:27 Uhr Nach dem Fund der Leiche einer 19-Jährigen aus Aurich in einem Gebüsch an einem Weinberg in Stuttgart ist der Leichnam obduziert worden. Demnach gibt es keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod.

Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag mit. Zu weiteren Ergebnissen der Obduktion äußerte er sich zunächst nicht. Polizeibeamte hatten am Sonntag die 19-Jährige tot in einem Gebüsch gefunden. Den Angaben zufolge soll die junge Frau am vergangenen Freitagabend mit ihrem 19-jährigen Freund und einem befreundeten Pärchen im Alter von 24 Jahren bislang unbekannte Substanzen konsumiert haben. Der jungen Frau sei es danach schlecht gegangen, aber ihre Begleiter hätten keinen Rettungsdienst gerufen, so die Polizei. Um was es sich bei den Substanzen handelte, werde nun chemisch-toxikologisch untersucht, so die Staatsanwaltschaft. Erfahrungsgemäß könne das mehrere Wochen dauern.

Begleiter nach Festnahme wieder auf freiem Fuß

Ermittler hatten die Leiche der 19-Jährigen zwei Tage später entdeckt. Zuvor hatten sie einen Hinweis von dem 19-jährigen Freund der Toten erhalten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Die drei Begleiter der Verstorbenen seien vorläufig festgenommen und befragt worden. Mittlerweile seien sie wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung durch Unterlassung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min