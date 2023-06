Warnstreiks bei Bahlsen in Varel und in der Region Hannover Stand: 05.06.2023 11:01 Uhr Bei Bahlsen in Varel (Landkreis Friesland) und in der Region Hannover werden heute wohl keine Kekse produziert. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat zu Warnstreiks aufgerufen.

Die Belegschaft in Varel sollte mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niederlegen. Rund 250 Menschen arbeiten dort. Auch die Beschäftigten der Bahlsen-Standorte in Barsinghausen, der Logistik in Langenhagen und der Verwaltung in Hannover waren dazu aufgerufen, sich am Warnstreik zu beteiligen.

NGG: Süßwarenindustrie fährt Umsatzrekorde ein

Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen über höhere Löhne für die rund 60.000 Beschäftigten der Süßwarenindustrie. In der Branche gebe es "keine Krise, sondern Umsatzrekorde", sagte der Oldenburger NGG-Geschäftsführer Matthias Brümmer. Davon wollten die Beschäftigten ihren fairen Teil abhaben. Sandra Neugebauer, Betriebsratsvorsitzende bei Bahlsen in Barsinghausen und NGG-Tarifkommissionsmitglied, ergänzt: "Wir setzen heute ein deutliches Zeichen, dass wir uns in dieser Tarifrunde nicht mit Krümeln abspeisen lassen. Mit der Solidarität unserer Kolleginnen und Kollegen im Rücken werden wir gestärkt in die nächste Tarifverhandlung gehen."

Gewerkschaft fordert 200 Euro mehr für Auszubildende

Die nächste Verhandlungsrunde in der Süßwarenindustrie soll vom 22. bis zum 23. Juni in Hamburg stattfinden. Bislang bieten die Arbeitgeber an, die Löhne in diesem Jahr um 3,8 Prozent und 2024 um 2,9 Prozent zu erhöhen. Die Gewerkschaft verlangt monatlich 500 Euro mehr in den unteren Tarifgruppen, in den übrigen 400 Euro mehr. Auszubildende sollen 200 Euro mehr im Monat bekommen.

