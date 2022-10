Stand: 28.10.2022 08:06 Uhr Hannover: Keksproduzent Bahlsen bekommt neuen Chef

Der Kekshersteller Bahlsen aus Hannover bekommt im Januar einen neuen Geschäftsführer: Der Manager Alexander Kühnen soll in Zukunft das Unternehmen leiten, teilte Bahlsen mit. Der 51-jährige Kühnen ist zurzeit noch Geschäftsführer der Carl Kühne KG in Hamburg, die unter anderem Essig, Senf und andere Feinkost-Waren produziert. Seit Januar 2022 hatte ein vierköpfiges Management-Team Bahlsen geführt, zu dem auch Miterbin Verena Bahlsen gehörte. Sie will sich den Angaben zufolge nun neuen Projekten außerhalb der Firma widmen, bleibt aber Gesellschafterin. Werner M. Bahlsen hatte sich schon 2018 als Vorstandschef zurückgezogen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Hermann Bahlsen: Mit Keksen auf den Weltmarkt Vom Backen hat Hermann Bahlsen kaum Ahnung, aber er weiß, wie man Trends setzt. 1889 gründet er in Hannover eine "Cakes-Fabrik". Vor 100 Jahren ist der Patron des Keks-Imperiums gestorben. (5.11.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.10.2022 | 06:30 Uhr