Warnstreik in Cloppenburger Fleischbetrieb gescheitert

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte für Mittwoch zum Auftakt einer Aktionswoche zu Warnstreiks in der Fleischindustrie aufgerufen, darunter vor Betrieben in Niedersachsen und Bayern. Während der Protest in Bayern wie geplant stattfand, scheiterte die Maßnahme vor einem Schlachthof in Essen (Landkreis Cloppenburg). Geschäftsführung, Vorarbeiter und Vertreter der Personalabteilung hätten vor dem Werkstor die eintreffenden Arbeiter durchgewunken. So sei ein Arbeitskampf verhindert worden, berichtet die NGG. "Es wird mit harten Bandagen gekämpft", so ein NGG-Sprecher im Anschluss. Hintergrund sind unterbrochene Gespräche mit den Arbeitgebern über einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Fleischbranche. Die Gewerkschaft fordert 12,50 Euro pro Stunde für alle Beschäftigten. Das Angebot der Arbeitgeber liegt darunter.

