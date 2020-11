Wangerooges Bürgermeister will kein Silvester-Feuerwerk Stand: 19.11.2020 15:03 Uhr Auf der Ostfriesischen Insel Wangerooge soll es zum Jahreswechsel kein Feuerwerk geben. Wegen Corona will Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) verhindern, dass sich Menschen versammeln.

"Lasst Raketen und Böller diesmal zu Hause und verbringt hier an der Nordsee einen ruhigen Jahreswechsel", appelliert der Verwaltungschef. Die Strandpromenade müsste aufwendig überwacht werden, wenn Silvester so ablaufen würde wie immer. Denn an der Promenade kommen sonst Gäste und Insulaner zusammen, um ihre Raketen abzufeuern. Das sei in diesem Jahr nicht erwünscht.

Verwirrung um Pläne der anderen Inseln

Fangohr hatte NDR 1 Niedersachsen darüber hinaus gesagt, dass auch die anderen Ostfriesischen Inseln Feuerwerke verhindern wollten. Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann (CDU) und Juists Bürgermeister Tjark Goerges hatten sich darüber überrascht gezeigt. Akkermann zufolge gab es keine Verständigung darüber, zudem seien nicht alle Verwaltungschefs derselben Meinung wie Fangohr, wie die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet. "Ich bin da möglicherweise etwas vorgeprescht, indem ich für alle gesprochen habe", so Fangohr zu dem Blatt.

Niederlande verbieten Feuerwerk wegen Corona

In der vergangenen Woche hatten die Niederlande das Feuerwerk an Silvester verboten. Niedersachsens Nachbarland begründete das damit, dass die medizinischen Notdienste sich mitten in der Corona-Pandemie nicht auch noch um Verletzungen durch Feuerwerkskörper kümmern sollen. Im vergangenen Jahr wurden in den Niederlanden wegen Verletzungen mit Feuerwerkskörpern rund 1.300 Menschen in Krankenhäusern oder Hausarztambulanzen behandelt.

