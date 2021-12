Stand: 01.12.2021 07:33 Uhr Waffen und Impfpass-Fälschungen: Razzien im Landkreis Vechta

Polizisten haben am Dienstag insgesamt elf Gebäude in Holdorf, Damme, Steinfeld, Diepholz und Lohne sowie in Neumünster in Schleswig-Holstein durchsucht. Das teilte die Polizei der Landkreise Cloppenburg und Vechta mit. Es ging demnach unter anderem um Drogenhandel sowie um den Handel mit gefälschten Impfpässen. Sechs Hauptverdächtige sowie weitere Beschuldigte wurden ermittelt, alle mit Wohnsitz im Landkreis Vechta. Sie sollen Verbindungen zum Rockermilieu haben. Bei den Durchsuchungen hat die Polizei den Angaben zufolge zahlreiche Beweismittel sichergestellt, darunter mutmaßlich gefälschte Impfpässe, Computer, Waffen und Kokain. Mehrere tatverdächtige Personen wurden vorläufig festgenommen und nach Prüfung der Haftgründe wieder entlassen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat für zwei Hauptverdächtige Untersuchungshaft beantragt.

