Waffen- und Drogen-Razzien: Sechs Festnahmen im Norden Stand: 04.02.2021 08:21 Uhr Die Polizei hat mit mehreren Hundert Einsatzkräften am Donnerstagmorgen mehr als 15 Gebäude im Norden durchsucht, darunter eines im Landkreis Diepholz. Sechs Verdächtige kamen in Haft.

Die Ermittler beschlagnahmten bei den Einsätzen in Niedersachsen, in Bremen und Bremerhaven Waffen, Munition, hochwertige Autos und mehrere Kilogramm Drogen. Ein Mann warf beim Anrücken der Einsatzkräfte drei Kilogramm Drogen aus dem Fenster. Die Ermittler fanden zudem in seiner Wohnung zwei Kilo Marihuana. Laut Staatsanwaltschaft Bremen seien die Verdächtigen zwischen 25 und 38 Jahre alt.

Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz?

Die Bremer Beamten hatten Unterstützung aus mehreren anderen Bundesländern, von der Bundespolizei und dem Zoll. Die Durchsuchungen und Festnahmen stehen im Zusammenhang mit fünf Verfahren der Bremer Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Drogen- und Waffenhandels. Außerdem werde wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.

04.02.2021