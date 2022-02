Vor Wangerooge: Bergung von Containerschiff wird vorbereitet Stand: 03.02.2022 11:32 Uhr Vor der Nordseeinsel Wangerooge ist in der vergangenen Nacht das Containerschiff "Mumbai Maersk" auf Grund gelaufen. Das Havariekommando bereitet jetzt einen zweiten Bergungsversuch vor.

Den ersten Versuch vom frühen Morgen, das Schiff ins tiefere Fahrwasser zu schleppen, musste das Havariekommando aufgrund des ablaufenden Wassers abbrechen. Um aktuelle Informationen über die Wassertiefe zu erhalten, ist ein Peilschiff an die Unfallstelle gerufen worden. "Sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen und leistungsstarke Schlepper vor Ort sind, soll bei optimalen Wasserständen ein weiterer Bergungsversuch gestartet werden", hieß es am Vormittag vom Havariekommando.

VIDEO: Havarie der "MSC Zoe" hat nichts verändert (3 Min)

Für die Bergung ist Hochwasser notwendig

"Wir würden jetzt schon gerne losschlagen, aber wir müssen auf den höchsten Wasserstand warten", sagte ein Sprecher des Havariekommandos. 13 Uhr sei der frühestmögliche Anlauf für den nächsten Bergungsversuch. Der Reeder des 399 Meter langen und 59 Meter breiten Schiffes hat laut Havariekommando inzwischen einen Vertrag mit einem Bergungsunternehmen abgeschlossen.

Havarie ereignet sich im Einfahrtsweg in die Weser

Die "Mumbai Maersk", die unter dänischer Flagge fährt, war nach Angaben des Havariekommandos auf dem Weg von Rotterdam nach Bremerhaven. Als das Schiff die Wesermündung ansteuerte, sei es am Mittwochabend kurz nach 23 Uhr auf Grund gelaufen. Eigentlich sollte es um 0.45 Uhr in Bremerhaven ankommen. Laut dem Havariekommando-Sprecher wurde niemand verletzt. Ein Team von speziell ausgebildeten Seeleuten wurde darauf hin an Bord des Havaristen gebracht.

Frachter am Wochenende in Schwierigkeiten

Zuletzt war am vergangenen Wochenende ein unbeladener Frachter im starken Sturm vor der ostfriesischen Küste in Schwierigkeiten geraten. Zum Schluss konnte er aber aus eigener Kraft seine Reise nach Dänemark fortsetzen.

