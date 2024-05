Stand: 08.05.2024 13:16 Uhr Steine aufs Gleis gelegt: Kinder sorgen für Streckensperrungen

Die Bahnstrecke bei Bremen-Sebaldsbrück musste innerhalb von zwei Tagen wegen Steinen auf den Gleisen zweimal gesperrt werden. Laut Polizei sollen Kinder die Schottersteine auf die Schienen gelegt haben. Demnach hatte ein Lokführer die Steine am Dienstagnachmittag in beide Fahrtrichtungen entdeckt. Weshalb die Strecke für 48 Minuten gesperrt wurde. Der Mann habe auch spielende Kinder in der Nähe gesehen, so die Polizei. Mindestens zwei Züge sollen über die Steine gefahren sein. Bereits am Montag hatte ein IC eine Vollbremsung ausgelöst, weil an der gleichen Stelle Steine auf den Schienen lagen. Dieser Zug hatte diese ebenfalls überfahren. Die Strecke wurde für 45 Minuten gesperrt. Bei den Vorfällen wurde den Angaben zufolge niemand verletzt und keine Züge beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bremen unter der Telefonnummer (0421) 16299 - 7777 zu melden.

