Niedrige Fangmengen haben die Krabbenpreise steigen lassen: Am Cuxhavener Jachthafen kostete ein Krabbenbrötchen am Dienstag 9,90 Euro. Den Fischern gingen so wenige Krabben ins Netz, dass sich derzeit kaum das Rausfahren lohne, sagte der Vorsitzende des Verbandes der Küsten- und Kutterfischer, Dirk Sander, sagte dem NDR in Niedersachsen. Seit 2023 habe sich der Kilopreis für ungeschälte Nordseekrabben deshalb von sechs auf mehr als zwölf Euro verdoppelt. Frühestens Anfang August rechnet Sander mit einer Entspannung der Lage und wieder sinkenden Preisen.

