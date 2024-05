Getötete 87-Jährige in Weener: Prozess gegen Sohn startet Stand: 08.05.2024 08:34 Uhr Vor dem Landgericht Aurich beginnt heute der Mordprozess gegen einen Mann aus Weener (Landkreis Leer). Er soll seine 87-jährige Mutter im November mit einem Kissen im Schlaf erstickt haben.

Die Staatsanwaltschaft hat den Sohn daraufhin wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Dem 61-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, seiner Mutter im November vergangenen Jahres so lange ein Kissen auf das Gesicht gedrückt zu haben, bis sie keine Regung mehr zeigte. Für den ersten Prozesstag sind nach Angaben einer Gerichtssprecherin vier Zeugen geladen - darunter auch drei Polizeibeamte.

Videos 1 Min Weener: 60-Jähriger soll Mutter getötet haben Der Mann hatte selbst die Polizei gerufen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. (27.11.2023) 1 Min

Warum Sohn Mutter erstickte, ist unklar

Der 61-Jährige wohnte laut Anklage mit seiner Mutter zusammen in einer Wohnung in Weener. Die Polizei war im November 2023 per Notruf zu der Wohnung gerufen worden. Vor Ort hatte der 61-Jährige laut damaligen Angaben gestanden, für den Tod seiner Mutter verantwortlich zu sein. Vor dem Haftrichter hatte sich der Tatverdächtige laut Staatsanwaltschaft Aurich dann nicht mehr geäußert. Er kam in Untersuchungshaft. Warum der Sohn seine Mutter tötete, ist nicht unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.05.2024 | 07:30 Uhr