Stand: 08.05.2024 07:55 Uhr Feuer in altem Bauernhaus: Brandursache geklärt

Die Ursache für den Brand eines Mehrfamilienhauses in Zetel (Landkreis Friesland) am Sonntag ist laut Polizei geklärt. Brandermittler gehen davon aus, dass ein technischer Defekt in der Hauselektrik das Feuer ausgelöst hat. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler demnach aus. In der Nacht zu Sonntag war das Bauernhaus komplett abgebrannt. Wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen mitteilte, stand der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen. Die fünf anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner blieben unverletzt. Das Zwei-Familien-Haus ist den Angaben zufolge unbewohnbar.

