Stand: 12.08.2022 11:59 Uhr Vor Besuch von Weil: Protest gegen LNG-Terminal

Klimaaktivistinnen und -aktivisten protestieren in Wilhelmshaven gegen das geplante Importterminal für Flüssigerdgas (LNG). Die Gruppierung "Ende Gelände" teilte mit, man habe die Baustelle am Morgen besetzt. Die Aktion wende sich "gegen den geplanten Ausbau fossiler Gasinfrastruktur". Die Polizei sprach von rund 300 Teilnehmenden. Ein Polizeisprecher sagte, die Demonstration sei nicht angemeldet gewesen. Die Aktivistinnen und Aktivisten kamen demnach am JadeWeserPort sowie in Hooksiel (Landkreis Friesland) zusammen, wo eine Pipeline zur Anbindung an das Gas-Fernleitungsnetz entsteht. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird heute zu einem Besuch der Baustellen erwartet. Die Polizei beurteilt nach eigenen Angaben aktuell die Lage und zieht weitere Kräfte zusammen. Umweltorganisationen kritisieren das LNG-Projekt in Wilhelmshaven seit Bekanntwerden der Pläne. Sie fordern ein Ende der Nutzung von fossilen Brennstoffen.

