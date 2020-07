Stand: 23.07.2020 08:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Von Trecker überrollt - Pkw-Fahrer leicht verletzt

Bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Trecker gekommen. Die Polizei spricht von "Glück im Unglück" für den 20-jährigen Fahrer des Pkw, der offenbar beim Abbiegen von einer Straße in der Bauernschaft Lüerte die heranfahrende Landmaschine übersah. Der Traktor rammte den Wagen, schob ihn den Beamten zufolge in einen Seitengraben und begrub ihn unter sich. "Der lediglich leicht verletzte Pkw-Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien", teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Treckers blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

