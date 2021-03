Video zeigt Wolf auf dem Weg durch Lohnes Innenstadt Stand: 22.03.2021 11:24 Uhr Ein offenbar durch die Innenstadt streifender Wolf hat am Sonntag für Aufregung in Lohne im Landkreis Vechta gesorgt. Ein Video des Tiers sorgt für große Resonanz in den sozialen Netzwerken.

In dem Video auf Youtube ist zu sehen, wie der mutmaßliche Wolf auf den Straßen im Zentrum umherläuft und dann in der Nähe eines Discounters verschwindet. Der örtliche Wolfsberater geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der mit etwa drei Jahren relativ junge Wolf vor Kurzem von seinen Eltern verstoßen wurde und sich auf der Suche nach einem neuen Rudel in die Lohner Innenstadt verlaufen hat.

Angriffe sind nicht bekannt

Das Tier habe einen "gestressten Eindruck" gemacht, sagte der Wolfsexperte - möglicherweise wegen der ungewohnten Umgebung. Später sei es in Außenbereichen der Stadt gesichtet worden. Berichte über Angriffe etwa auf Haustiere gibt es nicht. Im Landkreis Vechta wurden bereits wiederholt Wölfe auch in der Nähe menschlicher Siedlungen gesichtet.

