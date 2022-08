Stand: 12.08.2022 07:28 Uhr Verletzte bei Feuer in Einrichtung für betreutes Wohnen

Bei einem Feuer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Geestland (Landkreis Cuxhaven) sind am Donnerstagabend vier Bewohnerinnen und Bewohner verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei kamen weitere neun Frauen und Männer in einem benachbarten Pflegeheim unter. Ihre Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Als das Feuer im Dachgeschoss des Wohnhauses in Geestland ausbrach, befanden sich insgesamt 30 pflegebedürftige und teils bettlägerige Menschen in dem Gebäude. Sie wurden alle in Sicherheit gebracht. Warum das Feuer ausbrach ist noch unklar.

