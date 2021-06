Verkeimte Frühchen-Nahrung in Klinik: Fokus auf Milchküche Stand: 23.06.2021 07:58 Uhr Im Klinikum Oldenburg ist ein Frühgeborenes verstorben, weil es mit Keimen belastete Milch bekommen hat. Ein weiterer Säugling ist schwer erkrankt, aber stabil. Die Staatsanwaltschaft prüft die Fälle.

Im Fokus der Ermittler steht die Milchküche, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Obwohl dort strenge Hygienevorschriften herrschen, gelangte der Keim möglicherweise beim Anrühren in die Babynahrung. Denn laut Klinikum und Behörde war das angelieferte Milchpulver nicht belastet, die in der Küche angemischte Spezialnahrung dagegen schon. Wer die Spezialmilch für die Säuglinge angerührt und wer sie gegeben hat, wird genau vermerkt und kann so zurückverfolgt werden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen unbekannt.

Baby stirbt Anfang Juni

Ein zu früh geborenes Babys starb am 7. Juni auf der Intensivstation, wie eine Kliniksprecherin am Dienstag bestätigte. Untersuchungen ergaben, dass die Nahrung, die es am 3. Juni bekommen hatte, mit einem Keim belastet war. Der Zustand des anderen schwer erkrankten Babys habe sich inzwischen stabilisiert, so die Sprecherin. Folgeschäden seien noch nicht absehbar. Drei weitere Kinder, bei denen der Umweltkeim Cronobacter nachgewiesen wurde, zeigen demnach keinerlei Symptome.

Klinikleitung zeigt sich erschüttert

Der Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Oldenburg, Axel Heep, zeigte sich erschüttert von der Keimbelastung und den fatalen Folgen. "Für die Eltern ist das ein furchtbarer Verlust", sagte er mit Blick auf den Tod des frühgeborenen Kindes. "Wir sind alle tief betroffen und es tut uns natürlich auch leid", so Heep. "Wir sind mit den Eltern im Gespräch darüber und versuchen, sie zu unterstützen."

