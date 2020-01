Stand: 08.01.2020 07:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Vechta: Radfahrer an Bahnübergang vom Zug erfasst

Ein 81-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend beim Überqueren eines Bahnübergangs in Vechta vom Zug erfasst worden. Er starb noch an der Unfallstelle. An dem Bahnübergang an der Oldenburger Straße auf der Strecke Bremen-Osnabrück gibt es laut Polizei Halbschranken, die allerdings nicht über den Radweg reichen. Die Schranken waren nach Angaben von Zeugen bereits geschlossen. Eine andere Radfahrerin habe auf der gegenüberliegenden Seite gewartet und versucht, den 81-Jährigen vor dem herannahenden Zug der Nordwestbahn zu warnen - vergeblich.

Tödlicher Unfall auf Bahnübergang in Vechta 08.01.2020 08:00 Uhr Am Dienstag ist ein Radfahrer auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Zug kollidiert. Der 81-Jährige starb. Der Fahrer des Zuges und Passagiere erlitten einen Schock.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zugführer und Fahrgäste erleiden Schock

Der Fahrer des Zuges versuchte laut Polizei noch, den Zug rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Er konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der 44-Jährige erlitt einen Schock und wurde ärztlich betreut. Auch ein Teil der etwa 20 Fahrgäste musste aufgrund eines Schocks ärztlich betreut werden. Die Oldenburger Straße wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für rund drei Stunden voll gesperrt. Die Nordwestbahn richtete einen Schienenersatzverkehr ein.

Weitere Informationen Immer weniger unbeschrankte Bahnübergänge Drei schwere Unfälle an unbeschrankten Bahnübergängen hat es in den vergangenen zwei Wochen in Niedersachsen gegeben. Die Zahl der schrankenlosen Übergänge sinkt jedoch. (23.09.2019) mehr Vechta: Autofahrer stirbt bei Kollision mit Zug Bei einem Zusammenstoß mit einem Zug der Nordwestbahn ist am Mittwochmorgen in Vechta-Hagen ein Autofahrer gestorben. Es ist nicht der erste Unfall an diesem Bahnübergang. (12.09.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.01.2020 | 07:30 Uhr