Stand: 07.04.2023 15:26 Uhr Vechta: Polizei zieht Männer mit falschem Blaulicht aus dem Verkehr

In Vechta hat die Polizei ein Auto mit falschem Blaulicht gestoppt. Sie ermittelt nun gegen einen 24-Jährigen und einen 22-Jährigen wegen Amtsanmaßung. Die jungen Männer waren in der Nacht zu Freitag mit dem selbst installierten Blaulicht unterwegs gewesen, als sie von echten Polizisten aus dem Verkehr gezogen wurden. Die Polizei in Vechta verwendet nach eigenen Angaben keine Blaulichter in der Frontscheibe, auch nicht bei ihren zivilen Wagen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04441) 94 30 zu melden. Vor einigen Tagen war in der Region ein Autofahrer von falschen Polizisten kontrolliert worden. Die Täter hatten dabei nach Angaben der Beamten erfolglos 100 Euro von dem Mann gefordert.

