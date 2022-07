Stand: 24.01.2019 08:28 Uhr Vechta: 50 Ferkel bei Brand gestorben

Bei einem Brand in einem Stall sind in der Nacht etwa 50 Ferkel gestorben. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin das Feuer im Vechtaer Ortsteil Calveslage entdeckt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf größere Teile des Stalls übergriff. Den Angaben zufolge ist ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden.

