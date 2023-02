Stand: 14.02.2023 22:06 Uhr Vattenfall will Windkraftanlagen vor Borkum bauen

Der Energieversorger Vattenfall will in den kommenden Jahren Windkraftanlagen in der Nordsee vor Borkum errichten. Wie der Konzern mitteilte, soll der Windpark mit dem Namen "Nordlicht I" ohne staatliche Förderung gebaut werden. Die Anlage soll eine Kapazität von 980 Megawatt haben und Strom für eine Million Haushalte erzeugen. Die Baufläche liegt rund 85 Kilometer nördlich von Borkum. Über die Investition sei noch nicht endgültig entschieden, hieß es. Wird die Anlage gebaut, könnte sie ab Ende 2027 ans Netz gehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Energiekrise Energie