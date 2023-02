Abgerissener Windrad-Flügel: Alfstedter Landwirte erhalten Geld Stand: 01.02.2023 10:16 Uhr Nachdem im September im Landkreis Rotenburg der Flügel einer Windkraftanlage abgebrochen ist, will der Betreiber betroffene Landwirte entschädigen. Auf den Feldern liegen noch immer Bruchstücke und Fasern.

Die rund 50 Milchviehhalter und Ackerbauern sollen vom Windparkbetreiber Ausgleichszahlungen bekommen. Das hat Energiekontor nach Informationen von NDR Niedersachsen bei einer Info-Veranstaltung am Dienstagabend bekannt gegeben. Dafür müssten sie allerdings ihre Verluste nachweisen können.

Felder in Alfstedt bis Jahresende bedingt nutzbar

Für das abgerissene Rotorblatt sieht der Windparkbetreiber demnach den Hersteller General Electric in der Verantwortung. Voraussichtlich bis Ende des Jahres können die Bauern ihr Land in einem Radius von 1.800 Metern um die havarierte Windenergieanlage in Alfstedt nur eingeschränkt bewirtschaften. Der Stumpf des Rotorblatts soll bis Mitte Februar abgenommen werden.

