Stand: 25.04.2019 14:36 Uhr

Urteil im Högel-Prozess voraussichtlich am 6. Juni

Im Prozess wegen hundertfachen Mordes gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel vor dem Landgericht Oldenburg soll voraussichtlich am 6. Juni das Urteil fallen. Diesen Zeitplan hat Richter Sebastian Bührmann am Donnerstag vorgestellt. An dem Prozesstag haben darüber hinaus zum letzten Mal Sachverständige ausgesagt. Dazu gehörten der medizinische Gutachter der Staatsanwaltschaft, Wolfgang Koppert, und der forensische Toxikologe Jörg Teske. Sie sollten einschätzen, ob Högel auch mit dem Betäubungsmittel Lidocain Patienten zu Tode gespritzt hat. Ihre Einschätzung: Dies könnte durchaus der Fall gewesen sein.

Videos 05:07 Hallo Niedersachsen Ist Niels Högel schuldfähig? Gutachter sagt aus Hallo Niedersachsen Im Mordprozess gegen Niels Högel hat ein gerichtsmedizinischer Psychologe ausgesagt. Er soll herausfinden, ob der Angeklagte die Wahrheit sagt - und schuldfähig ist. Video (05:07 min)

Hohe Konzentration lässt auf Spritze schließen

Laut Koppert war das Mittel bei bis zu 40 Patienten in einer Konzentration nachgewiesen worden, die auf eine Verabreichung per Spritze schließen lasse. Dies sei als Todesursache möglich bis sehr wahrscheinlich. Die Gutachter waren sich in dieser Einschätzung einig. Und genau diese Frage galt es zu klären: Wie kam das Mittel in den Körper? Denn Lidocain kann auch in Form von Gel oder Spray als Betäubungsmittel verabreicht werden, zum Beispiel wenn eine Magensonde gelegt wird.

Högel bereits wegen sechsfachen Mordes verurteilt

Es war die zweite Befragung der beiden Experten von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Lidocain ist nach Angaben des Gerichts eines von fünf Medikamenten, das der wegen hundertfachen Mordes angeklagte ehemalige Intensivpfleger Högel verwendet haben könnte. Wegen sechsfachen Mordes ist er bereits zu lebenslanger Haft verurteilt.

Ist Högel schuldfähig?

Nach der Mittagspause soll Psychiatrie-Professor Henning Saß ein Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten Högel abgeben. Mit den Plädoyers soll dann voraussichtlich am 16. Mai vonseiten der Staatsanwaltschaft begonnen werden. Danach sowie am 17. Mai sollen Vertreter der Nebenkläger Stellung zum Prozessverlauf beziehen. Läuft alles nach Plan, hält am 5. Juni die Verteidigung ihr Plädoyer, einen Tag später will das Gericht das Urteil fällen.

Multimedia-Doku Multimedia-Doku Niels Högel: Die Morde eines Krankenpflegers Niels Högel soll mehr als 100 Patienten getötet haben. Die wohl größte Mordserie der Nachkriegszeit, begünstigt von beispiellosem Versagen. Eine Multimedia-Doku, optimiert für Desktop-Nutzung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.04.2019 | 17:00 Uhr