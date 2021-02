Stand: 10.02.2021 10:11 Uhr Uplengen: 250 Kühe aus brennendem Stall befreit

Bei einem Feuer in einem Stall in Uplengen (Landkreis Leer) sind 250 Kühe gerettet worden. Nach Angaben der Feuerwehr blieben die Tiere unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen war in der Nacht zu Mittwoch zunächst ein Traktor in Brand geraten, anschließend fingen auch Teile des Futters Feuer. Rund 60 Einsatzkräfte befreiten die Tiere aus dem Gebäude und löschten den Brand.

