Stand: 13.11.2020 15:35 Uhr Unbekannte schänden jüdische Gedenkstätte in Leer

In Leer haben unbekannte Täter die jüdische Gedenkstätte geschändet. Nach Polizeiangaben beschädigten die Unbekannten Blumenkränze, die erst vor wenige Tagen zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht am 9. November 1938 am Ort der damals niedergebrannten Synagoge niedergelegt wurden, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen. In der Pogromnacht seien 1938 neben der Synagoge auch jüdische Geschäfte zerstört und Häuser verwüstet worden, sagte der Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Ostfriesland, Wolfgang Kellner. Die Täter hätten die Menschen aus ihren Wohnungen getrieben, misshandelt und verhöhnt.

13.11.2020