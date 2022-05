Stand: 08.05.2022 14:00 Uhr Unbekannte legen erneut Äste auf die A293 bei Oldenburg

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag erneut mehrere Äste auf die Autobahn 293 bei Oldenburg gelegt. Laut Polizei lagen die Äste zwischen den Ausfahrten Autobahnkreuz Oldenburg-Nord und Etzhorn mitten auf der Fahrbahn. Eine Autofahrerin sei kurz nach Mitternacht darüber gefahren. Ob ihr Wagen beschädigt wurde, sei wegen der Dunkelheit zunächst nicht feststellbar gewesen, so die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und suchen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer Telefonnummer (04402) 93 31 15 entgegengenommen. Erst vor einer Woche hatten Unbekannte fast an derselben Stelle Äste auf die A293 gelegt. Eine 22-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, die Reifen ihres Wagens wurden beschädigt. Die Frau blieb unverletzt.

