Umweltschützer protestieren gegen Ausbau von Autobahnen Stand: 10.10.2021 09:16 Uhr Im Nordosten Niedersachsens wollen heute Hunderte Menschen gegen die geplante Verlängerung der A20 und der A39 demonstrieren. Beide Projekte sind umstritten.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ruft für 13 Uhr zur Teilnahme an einer Menschenkette in der Moor- und Wiesenlandschaft nördlich von Himmelpforten im Landkreis Stade auf. Die Aktion richtet sich gegen den Ausbau der Küstenautobahn A20. Laut der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zählt dieses Vorhaben mit einer Länge von mehr als 120 Kilometern zu einem der größten geplanten Autobahnprojekte in Deutschland.

BUND beruft sich auf Rechtsgutachten

Der BUND fordert einen sofortigen Baustopp. Hintergrund ist ein von dem Umweltverband in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten zum Bundesverkehrswegeplan. Demnach soll der Plan nicht nur verfassungsrechtlich bedenklich, sondern auch mit dem Ziel der Klimaneutralität nicht vereinbar sein. Bereits Ende August hatten rund 200 Demonstrierende gegen die A20 in der Stader Innenstadt protestiert.

Fahrraddemo gegen Ausbau der A39

In Lüneburg werden am Mittag rund 500 Menschen zu einer Fahrraddemonstration erwartet. Sie wollen gegen die Verlängerung der A39 protestieren. Bei dieser Autobahn soll die Lücke zwischen Wolfsburg und Lüneburg geschlossen werden.

