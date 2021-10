Stand: 21.10.2021 13:54 Uhr Umweltschützer demonstrieren gegen Umrüstung von Kraftwerk

Umweltschützer von Robin Wood, BUND, der Deutschen Umwelthilfe und vom NABU haben am Donnerstagvormittag vor dem Onyx-Kohlekraftwerk in Wilhelmshaven demonstriert. Anlass ist der internationale Aktionstag gegen das Verbrennen von Holzbiomasse. Denn das neuere der beiden Kraftwerke in Wilhelmshaven soll wie das Onyx-Kraftwerk in Bremen-Farge in den kommenden Jahren von Steinkohle auf das Verbrennen von Holzpellets umgerüstet werden. Das Aktionsbündnis fordert daher, Pläne, solche Kraftwerke umzurüsten, umgehend zu stoppen. Es dürfe auch keine staatlichen Subventionen geben, wenn künftig Holz anstelle von Kohle in Großkraftwerken verbrannt werde. "Man möchte sich den Kohleausstieg noch mal vergolden lassen, nochmal staatliche Subventionen abgreifen, aber das hilft weder dem Klimawandel das ist nicht nachhaltig", sagte David Fritsch von der Deutschen Umwelthilfe.

