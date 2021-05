Umbaupläne bei Airbus: Kritik von Betriebsrat und IG Metall Stand: 20.05.2021 08:42 Uhr Arbeitnehmervertreter haben erneut Airbus' Umbaupläne kritisiert. Die Belegschaft in Stade und Nordenham soll teils outgesourct werden, die von Premium Aerotec in Varel in eine externe Firma.

Airbus wolle zwar den Vorschlag prüfen, ob der Standort im Landkreis Friesland Teil des Konzerns bleiben könne, heißt es von Betriebsräten und der Industriegewerkschaft (IG) Metall. Diese glauben das jedoch nicht. Das Vertrauen in das Management ist "gleich null", sagte Konzernbetriebsratschef Holger Junge dem NDR in Niedersachsen nach einem Spitzengespräch am Mittwochabend. Seiner Ansicht nach nutzt der Luftfahrtkonzern die Corona-Krise, um Strukturen zu zerschlagen. Optimiert werde die Fertigung der Flugzeugteile durch die Pläne nicht. Airbus sei durch Kurzarbeitergeld und finanzielle Hilfen vonseiten der Politik unterstützt worden, das dürfe nicht ausgenutzt werden, um langfristig Arbeitsplätze zu gefährden, so die Arbeitnehmervertreter.

Teams von Airbus und Aerotec demonstrieren

Am Dienstag hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Airbus und seinem Zulieferer Premium Aerotec in den Werken von Varel über Stade bis nach Hamburg-Finkenwerder gegen den Umbau demonstriert. Sie befürchten Nachteile durch Umstrukturierungen. Vor rund vier Wochen hatte Airbus angekündigt, die Flugzeugproduktion in Deutschland und Frankreich neu aufzustellen. Dem Stader Betriebsratsvorsitzenden Tamer Yüksel zufolge sollen Strukturmontage und Einzelteil-Fertigung künftig in getrennten Firmen erledigt werden.

