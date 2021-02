Stand: 19.02.2021 19:08 Uhr Trotz Impfung: Erneut Corona-Fälle in Emsteker Heim

In einem Seniorenzentrum in Emstek (Landkreis Cloppenburg) haben sich erneut zwei Menschen mit Corona angesteckt, obwohl bereits Mitte Januar alle Bewohner und Pflegepersonal zweimal geimpft waren. Dies teilte der Landkreis mit. In dem Heim sind kürzlich fünf Bewohner mit Corona gestorben. 13 weitere Bewohner und Betreuer waren positiv auf Corona getestet worden. Die Proben der neu Erkrankten würden nun an das Niedersächsische Gesundheitsamt geschickt, das die Art des Coronavirus bestimmen soll, hieß es vom Landkreis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.02.2021 | 18:00 Uhr