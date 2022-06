Stand: 17.06.2022 16:30 Uhr Trockenheit: Wasserwerke am Limit

Die Wasserwerke des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) mit Sitz im Landkreis Ammerland haben mit mehr als 275.000 Kubikmetern Trinkwasser die Grenze ihrer täglichen Aufbereitungsleistung erreicht. An üblichen Tagen beträgt die Wasserabgabe rund 230.000 Kubikmeter. Hintergrund ist das dauerhaft trockene Wetter. Sollte der Wasserbedarf in den kommenden Tagen weiter steigen, könne dieser nur aus den vorhandenen Trinkwasserspeichern gedeckt werden, schreibt der OOWV und mahnt einen sorgsamen Umgang mit Trinkwasser an. Engpässe ließen sich vermeiden, wenn vor allem auf die Bewässerung des Rasens mit Trinkwasser verzichtet werde. Ein Rasensprenger verteile bis zu 800 Liter Wasser in nur einer Stunde. Dies sei mehr als die sechsfache Menge des Tagesbedarfs eines Menschen.

