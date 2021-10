Trickbetrüger: Präventions-Kampagne soll Älteren helfen Stand: 29.10.2021 06:45 Uhr Die Polizei Wilhelmshaven und der Landkreis Friesland haben eine Kampagne vorgestellt, die ältere Menschen vor Betrügern schützen soll. Auch Aufklärungsvideos gehören dazu.

In kurzen Videos kommen nicht nur Beamte der Polizei zu Wort, sondern auch ältere Bürger, die Opfer betrügerischer Maschen wurden. Aber auch solche, die zum Beispiel nicht auf den Enkeltrick hereingefallen sind. Sie alle schildern darin ihre Erfahrungen. "Im Alter sicher leben - gemeinsamen füreinander!" - so lautet der Titel der Aktion. Sie soll Leitfaden sein und den Menschen Tipps an die Hand zu geben, an den sie sich im Zweifelsfall halten können.

Anrufer: Bitte 4.500 Euro für Rettung von Enkel überweisen

Die Videos zeigen auch, wie perfide das Vorgehen der Betrüger teilweise ist. So schildert der Rentner Adolf E. einen schockierenden Anruf: Die Täter gaben sich als Polizisten aus, mit der Botschaft, dass sein Enkel einen Autounfall gehabt hätte und in Lebensgefahr schwebe. Damit der Rettungshubschrauber starten könne, müsse er für die Unkosten sofort 4.500 Euro aufbringen. Doch Adolf E. behielt einen kühlen Kopf. Denn als Ex-Berufsfeuerwehrmann weiß er: Rettung hängt nicht vom Geld ab. Der Anrufer gab auf. Häufig jedoch wirken solche Anruf auf ältere Menschen - und die Betrüger nehmen ihnen teils hohe Geldsummen ab.

Info-Paket samt Aufsteller an 26.500 Haushalte

Die Präventionskampagne soll genau das verhindern. Weil aber nicht jede Seniorin und jeder Senior das Internet nutzt, schicken Polizei und Landkreis zusätzlich Post raus: In Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland erhalten in den nächsten Tagen über 26.500 Haushalte das Info-Paket. Darin unter anderem ein Aufklärungsschreiben und ein Aufsteller. Dieser kann neben dem Telefon platziert werden und gibt nützliche Tipps für Ältere im Falle eines möglichen Trick-Anrufs.

