Stand: 07.05.2021 13:03 Uhr Toter in Bakum: Keine Hinweise auf Gewalteinwirkung

Bei dem Toten, der am Donnerstag in Bakum (Landkreis Vechta) gefunden wurde, handelt es sich um einen 40-Jahre alten Bewohner einer Gemeindeunterkunft. Das Teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen werden in dem Haus Asylbewerber untergebracht. Eine Obduktion lieferte keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung, so die Polizei. Vielmehr sei von einem krankheitsbedingten Ableben auszugehen. Im Zusammenhang mit dem Todefall war noch am Donnerstag ein Mann zur weiteren Befragung in Gewahrsam genommen worden, er wurde nach Abschluss der Maßnahme entlassen.

