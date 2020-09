Stand: 27.09.2020 19:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Toter im Landkreis Cloppenburg - Gewalttat?

Im Landkreis Cloppenburg ist am Sonntag ein Toter gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Spaziergänger die leblose Person in unwegsamem Gelände in Sedelsberg. Es gebe Anzeichen, "die den Verdacht eines Tötungsdeliktes begründen", teilten die Beamten mit. Bei dem Toten handele es sich um einen 51 Jahre alten Mann aus Sedelsberg. Weitere Angaben zu den Tatumständen könne man zurzeit nicht machen, hieß es am Sonntagabend.

Polizei hofft auf Zeugen

Der Mann wurde den Angaben zufolge um kurz vor 14 Uhr im Bereich der Sagter Ems aufgefunden. Die Ermittler bitten Zeugen, die in diesem Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben oder anderweitige Hinweise liefern können, sich bei der Polizei Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93 160, der Polizei Saterland unter (04498) 92 37 70 oder der Polizei Cloppenburg unter (04471) 18 600 zu melden.

