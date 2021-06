Stand: 02.06.2021 18:45 Uhr Torpedo auf Sandbank zwischen Juist und Norderney gesprengt

Vor der Verlegung von Stromkabeln zu einem Offshore-Windpark ist auf einer Sandbank zwischen Juist und Norderney ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Der Kampfmittelräumdienst jagte einen Torpedo in die Luft, wie ein Sprecher des Unternehmens Tennet am Mittwoch mitteilte. Der Netzbetreiber ist für die Anbindung von Offshore-Windparks in der Nordsee zuständig. Laut der Wasserschutzpolizei in Oldenburg ist die Sprengung geordnet und ohne größere Auswirkungen verlaufen.

